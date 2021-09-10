Что читать осенью: главные литературные премьеры

«Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа





Роман телеведущего из Великобритании рассказывает о четверых постояльцах дома престарелых. Им за 80, они играют в настольные игры и обсуждают убийства. На их счастье, прямо под окнами жилища убивают строителя. Полицейские не смогут раскрыть преступление без активных пенсионеров. Ведь именно они лучше всех осведомлены обо всем, что происходит вокруг.





Beautiful World, Where Are You? Салли Руни





Автор романа «Нормальные люди» выпустила новую книгу. В центре сюжета — успешная писательница, ее знакомый из тиндера, ее подруга и друг подруги. Руни, рассказывающая о коммуникации 30-летних, снова затронула кризис этого возраста. Русскоязычная версия романа выйдет в будущем году.





«Двойной контроль» Эварда Сент-Обина





Автор известен циклом романов о тяжелой судьбе Патрика Мелроуза, имеющей автобиографические корни. В новом романе британец размышляет о влиянии наследственности и воспитания на человека и климатических изменений — на мир. Биолог Оливия и экоактивист Фрэнсис влюбляются друг в друга. Подруга Оливии жаждет начала новой главы в карьере, но сталкивается с серьезной болезнью. События романа перемешиваются с размышлениями на темы экологии, генетики, нейробиологии, теологии.





«Голландский дом» Энн Пэтчетт





«Старомодный» роман, отличающийся неторопливостью и основательностью, расскажет о травмированной семье. Брат и сестра растут в особняке в Филадельфии. Мать им заменяют работницы дома, пока в нем не появляется новая избранница отца. Злая мачеха избавляется от детей. У них теперь ни дома, ни денег, ни родителей. Сохранились только их отношения друг с другом, которые помогают в течение всей жизни.



«Домовая любовь» Евгении Некрасовой





В новом сборнике писательница открывает бытовую, домоводческую сторону. Героини находят свое жилище, которое не соответствует родительским установкам. Истории о доме и семье, одиночестве и преодолении стереотипов. Бытописание насыщено фольклорными мотивами и осмыслением опыта карантинной самоизоляции. Ведь пандемия затронула даже домовых, которым пришлось менять жизненный уклад.





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