Известный ливанский режиссер Бурхан Алавия умер в 80 лет

10.09.2021
Смерть наступила в результате сердечного приступа. По поводу кончины кинематографиста высказался министр культуры Ливана и принес соболезнования, назвав ушедшего рупором арабской культуры.
Бурхан Алавия родился в деревне на юге Ливана. Сначала он работал помощником оператора на телевидении, затем поступил в Национальный институт драматического искусства в Брюсселе.
Режиссер получил несколько наград, а также был номинирован на премию «Сезар» за свою франкоязычную киноленту «Встреча в Бейруте».
Фото: кадр из интервью