Известный ливанский режиссер Бурхан Алавия умер в 80 лет

Бурхан Алавия скончался в возрасте 80 лет утром 9 сентября в Бельгии, сообщает «Российская газета».

Смерть наступила в результате сердечного приступа. По поводу кончины кинематографиста высказался министр культуры Ливана и принес соболезнования, назвав ушедшего рупором арабской культуры.

Бурхан Алавия родился в деревне на юге Ливана. Сначала он работал помощником оператора на телевидении, затем поступил в Национальный институт драматического искусства в Брюсселе.

Режиссер получил несколько наград, а также был номинирован на премию «Сезар» за свою франкоязычную киноленту «Встреча в Бейруте».

Фото: кадр из интервью