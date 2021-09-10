В Москве пройдет Фестиваль кино и визуальных искусств «Мир сквозь тишину»

10.09.2021
Организатором фестиваля стала творческая некоммерческая организация «Мир без тишины». Смотр состоится при поддержке Министерства культуры РФ, Всероссийского общества глухих, Национального фонда поддержки правообладателей, Союза кинематографистов Москвы и московского Театра Мимики и Жеста.
В течение трех дней на кинофестивале будут представлены фильмы на жестовом языке из нескольких зарубежных стран, а также киноленты неслышащих российских кинематографистов. Все фильмы озвучены и снабжены русскими субтитрами.
Торжественно откроет кинофестиваль 1 октября 2021 года в 18 часов в помещении московского Театра Мимики и Жеста вернисаж неслышащих художников и фотографов, а в 19 часов состоится показ полнометражной американо-бельгийской картины, дважды лауреата премии Американской академии кинематографических искусств «Оскар» — «Звук Метала».
Главная задача кинофестиваля «Мир сквозь тишину» — в атмосфере единомышленников по творчеству привлечь внимание общественности к жизни неслышащих людей и раскрыть их богатый потенциал, говорится в сообщении. Кроме того, фестиваль призван показать людям с проблемами слуха наглядные примеры и возможности активной жизни.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на 2018 год в мире насчитывается 466 млн людей с нарушением слуха. В Российской Федерации, по разным данным, — от 8 до 12 млн человек, сообщили организаторы.