Что почитать, чтобы быть ближе к природе

Как помочь себе с помощью природы, как стать ближе к ней, если жизнь протекает в городском муравейнике, как замедлиться и заметить больше зелени и лазури — об этом в книгах из списка «Культуры».





«Мещерская сторона» Константина Паустовского





Русская классика щедра на авторов, которые трогательно и поэтично описывают родную природу. Внимательный взгляд представлен в рассказах Константина Паустовского. Погрузившись в них, можно уловить запахи и звуки «пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба».





«Уолден, или Жизнь в лесу» Генри Дэвида Торо





Еще одна классическая книга о природе и философском размышлении. Она рассказывает о том, как писатель поставил эксперимент — ушел в лес, построил хижину на берегу пруда и жил в уединении. Герой полностью обеспечивал себя своим трудом. Он выращивал овощи, рыбачил, а также много читал и размышлял. Он не избегал людей, общался с жителями окрестностей. Sustainable living конца XIX века.



«Тайная жизнь деревьев» Петера Вольлебена





Лесник из Германии написал книгу о жизни деревьев в лесу, которая стала очень популярной на родине. Внимательно и трепетно он рассказал, как понимать потребности деревьев и даже их поведение. В книге говорится не только о красоте леса, но и о его пользе.



«Открытие природы. Путешествия Александра фон Гумбольдта» Андреа Вульф





Биография ученого, натуралиста, географа, путешественника Гумбольдта, открытия которого стали революционными. Именно он предложил миру взгляд, который до сих пор является главенствующим в представлении об экосистемах. Он не разделял растения на категории, как его коллеги-современники. Он рассматривал растительный мир в контексте его взаимодействия с климатом и местоположением, а природу как единый организм со своими законами. Это был совершенно новый взгляд.



«Путь через лес. О грибах и скорби» Лонг Литт Вун





Как пережить утрату? Какой путь пройти, чтобы справиться с горем? Как в этом может помочь собирание грибов? Антрополог и писательница рассказывает, как она училась распознавать грибы в норвежских лесах. Вместе с тем она размышляла о жизни грибов и их отношениях с людьми. Вун описала путешествие и собирание грибов как поддержку в сложный период.





«Синрин-йоку: японское искусство «лесных ванн». Как деревья дарят нам силу и радость» Цин Ли





Доктор Цин Ли рассказывает, как принимать «лесные ванны». Под ними подразумеваются неспешные прогулки в лесах, созерцание деревьев и животных и глубокое дыхание. Она рассматривает связь между природой и медитацией. Подобные практики поддерживают в Японии на системном уровне. Врачи принимают пациентов в парках и прописывают им прогулки. Книга поможет сосредоточить внимание во время гуляний на природе.



«К реке. Путешествие под поверхностью» Оливии Лэнг





Героиня книги решает посетить значимое место — реку Уз, где утопилась Вирджиния Вулф. Писательница прошла вдоль всей реки, размышляя над расставанием, карьерой и жизнью. Вулф стала ее спутницей в этом путешествии. В повествование вплетена история реки и размышления о следах истории в окружающей природе. Героиня медленно передвигается, изучает растения и животных, наблюдает за рекой, претерпевая внутренние изменения в пути.



