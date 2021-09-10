Какие спектакли смотреть в сентябре в Москве

10.09.2021

Какие спектакли смотреть в сентябре в Москве

«Рулетенбургъ» в «ШДИ»


10, 11 сентября

Постановка Евгении Тодоровой основана на романе Фёдора Достоевского «Игрок». Как известно, писатель вложил в роман некоторую долю личной истории, связанной с его страстью к азартным играм. Действие разворачивается в вымышленном городе Рулетенбурге, в котором люди живут одним днем. Это место свободы и возможностей, которые могут раскрыть в человеке не только светлые стороны. 


«Дядя Лева» в Театре на Малой Бронной


13, 18 сентября

Спектакль Константина Богомолова по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота» стал неслучайной постановкой для Театра на Бронной. В 1974 году на его сцене представили «Покровские ворота» Михаила Козакова. Спустя годы Богомолов снова обратился к концу 50-х годов прошлого века. В новом спектакле задействованы некоторые актеры, игравшие в первой постановке — Людмила Хмельницкая и Вера Майорова. 

«Левша» в Театре наций


13, 14, 15 сентября

Режиссер Максим Диденко обратился к произведению Николая Лескова. Он определил жанр постановки как «борщ», а в ее сути увидел «исследование феномена русской хтони». На сцене создали «нейтронную сеть», каждый элемент которой способен привести к неожиданным изменениям. Между всеми частями возникает полифония. В роли Левши — актеры Евгений Стычкин и Александр Якин, в роли Блохи — балерины Диана Вишнева и Ксения Шевцова.

«Lorem Ipsum» в «Практике»


16, 17 сентября

Постановку создали десять режиссеров по пьесе, которую написал текстогенератор. Проект курируют Дмитрий Волкострелов и Ксения Перетрухина. Он представляет собой лабораторию, в которой молодые брусникинцы работали с текстом драматурга Екатерины Августеняк. Каждая глава пьесы-каталога посвящена определенной теме. Авторы изучают особенности и паттерны человеческого восприятия.

«Урод» в «Театр.doc»


18 сентября

Театральный ситком по одноименной пьесе Мариуса фон Майенбурга поставил Антон Ильин. Спектакль стал его режиссерским дебютом. Он известен по главным ролям в «Человеке из Подольска» и «24 плюс». Инженеру Летте сказали, что он урод. Поэтому вместо него на конгресс отправят его коллегу. Он решается на пластическую операцию, последствия которой оказываются непредсказуемыми. Аскетичная постановка с акцентом на актерской игре ставит болезненный для современного человека вопрос. Кто я? Тот, кого видят другие? Или тот, кто внутри?

Фото: Pixabay.com