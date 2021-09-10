Какие спектакли смотреть в сентябре в Москве

«Рулетенбургъ» в «ШДИ»





10, 11 сентября





Постановка Евгении Тодоровой основана на романе Фёдора Достоевского «Игрок». Как известно, писатель вложил в роман некоторую долю личной истории, связанной с его страстью к азартным играм. Действие разворачивается в вымышленном городе Рулетенбурге, в котором люди живут одним днем. Это место свободы и возможностей, которые могут раскрыть в человеке не только светлые стороны.



«Дядя Лева» в Театре на Малой Бронной





13, 18 сентября





Спектакль Константина Богомолова по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота» стал неслучайной постановкой для Театра на Бронной. В 1974 году на его сцене представили «Покровские ворота» Михаила Козакова. Спустя годы Богомолов снова обратился к концу 50-х годов прошлого века. В новом спектакле задействованы некоторые актеры, игравшие в первой постановке — Людмила Хмельницкая и Вера Майорова.





«Левша» в Театре наций





13, 14, 15 сентября





Режиссер Максим Диденко обратился к произведению Николая Лескова. Он определил жанр постановки как «борщ», а в ее сути увидел «исследование феномена русской хтони». На сцене создали «нейтронную сеть», каждый элемент которой способен привести к неожиданным изменениям. Между всеми частями возникает полифония. В роли Левши — актеры Евгений Стычкин и Александр Якин, в роли Блохи — балерины Диана Вишнева и Ксения Шевцова.





«Lorem Ipsum» в «Практике»





16, 17 сентября





Постановку создали десять режиссеров по пьесе, которую написал текстогенератор. Проект курируют Дмитрий Волкострелов и Ксения Перетрухина. Он представляет собой лабораторию, в которой молодые брусникинцы работали с текстом драматурга Екатерины Августеняк. Каждая глава пьесы-каталога посвящена определенной теме. Авторы изучают особенности и паттерны человеческого восприятия.





«Урод» в «Театр.doc»





18 сентября





Театральный ситком по одноименной пьесе Мариуса фон Майенбурга поставил Антон Ильин. Спектакль стал его режиссерским дебютом. Он известен по главным ролям в «Человеке из Подольска» и «24 плюс». Инженеру Летте сказали, что он урод. Поэтому вместо него на конгресс отправят его коллегу. Он решается на пластическую операцию, последствия которой оказываются непредсказуемыми. Аскетичная постановка с акцентом на актерской игре ставит болезненный для современного человека вопрос. Кто я? Тот, кого видят другие? Или тот, кто внутри?





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