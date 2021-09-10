Американский актер Артур Метрано из «Полицейской академии» умер в 84 года

Артур Метрано, известный по роли лейтенанта Эрни Маузера в двух частях серии комедийных фильмов «Полицейская академия», умер в возрасте 84 лет, сообщает ТАСС.

О смерти американского актера The Hollywood Reporter сообщил его сын. Он рассказал, что Метрано умер по естественным причинам в своем доме в штате Флорида.

Артур Метрано родился 22 сентября 1936 года в Нью-Йорке. За свою карьеру актер сыграл более 30 ролей в различных фильмах и сериалах: «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?», «Старски и Хатч», «Остров фантазий», «Команда А» и др.

Метрано стал знаменит в 1970-х годах благодаря участию в ток-шоу Джонни Карсона The Tonight Show («Сегодня вечером»). Помимо того, он снялся в фильмах «Разбивающий сердца», «Всемирная история, часть первая», «На последнем дыхании» и др.

Фото: кадр из фильма «Полицейская академия»