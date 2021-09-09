Топ-5 самых ожидаемых сериалов сентября

«Сцены из супружеской жизни»





12 сентября состоится премьера ремейка телесериала Ингмара Бергмана 1973 года. Обновленную версию снял Хагай Леви («Любовники»), которому крайне сложно конкурировать с режиссером оригинала.





Если сериал 70-х годов был безжалостным, то сериал 20-х годов нового века, вероятно, будет мелодраматичным. Этим и интересен проект. Может, он покажет, как трансформировались отношения за 50 лет?





В роли пары, брак которой разваливается на глазах, — Джессика Честейн и Оскар Айзек.





«Y. Последний мужчина»





В понедельник, 13 сентября, дебютирует «Y. Последний мужчина» от FX on Hulu. Это экранизация комикса Брайана К. Вона для взрослых читателей. Проект долго снимали: в процессе происходили кадровые перестановки. В итоге десять эпизодов доверили женщинам-режиссерам. Это неудивительно, ведь по сюжету в мире внезапно погибают все мужчины за исключением одного.



«Половое воспитание»





17 сентября Netflix выпустит третий сезон Sex Education. Он продолжит рассказ о жизни британских школьников, которые познают мир и отношения между людьми. В школе появится новый директор, которого сыграла Джемайма Кирк («Девочки», «Маньяк»). Она будет строго контролировать учеников, особенно их отношения друг с другом, чтобы вернуть учебному заведению достойную репутацию.





Судя по трейлеру, Отис больше не хочет думать о Мэйв, зато он интересуется другими девушками. Адам вступит в отношения. Джексон влюбится, а Эйми откроет феминизм. Мама Отиса окажется в интересном положении.





«Утреннее шоу»





В этот же день выйдет второй сезон «Утреннего шоу» от Apple TV+. Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун снова попробуют перестроить телевизионную студию по правилам новой этики. Первый сезон закончился на драматической ноте. Однако в трейлере мелькнул Стив Карелл, героя которого уволили за домогательства. Видимо, история продолжится.





«Основание»





21 сентября выйдет фантастический сериал, снятый по романам Айзека Азимова. События разворачиваются в далеком будущем. Математик в исполнении Джареда Харриса создает теорию, согласно которой правящая галактическая империя находится на грани развала. После ее краха он прогнозирует всеобщий хаос. Чтобы предотвратить этот сценарий, он собирает нестандартно мыслящих ученых. Они объединяются в команду «Основание».





Фото: кадр из сериала «Утреннее шоу»