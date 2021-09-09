В работе форума молодых библиотекарей России примут участие почти 300 специалистов

IX Форум молодых библиотекарей России «Молодые профессионалы в библиотеке: драйверы роста» начал свою работу 8 сентября в Калининградской области, сообщили в Минкультуры России.

В течение четырех дней почти 300 специалистов из 42 регионов России, а также из ближнего зарубежья обсудят современные информационные технологии, принципы коммуникации и SMM в работе библиотек.

«На протяжении многих лет эта площадка объединяет талантливых и активных людей, искренне увлеченных профессией. Среди наиболее важных вопросов дискуссии — модернизация библиотечной сферы, смысловое наполнение обновленных пространств, пополнение фондов и новые подходы в работе с читателями. Все эти темы тесно переплетены с вопросом развития кадрового потенциала отрасли», — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова в приветственном слове к участникам, гостям и организаторам.

Форум проходит в очно-дистанционном формате, его организатором выступает Калининградская областная научная библиотека при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области и молодежной секции Российской библиотечной ассоциации. В программе — панельные дискуссии, лекции приглашенных спикеров, сессии коротких докладов участников, тренинги и практикумы, неформальное общение, посещение музеев, модельных библиотек и других институций сферы культуры.

Кроме того, молодые специалисты примут участие в сессиях, посвященных интеллектуальной собственности, возможным карьерным векторам, клиентоориентированному сервису, позиционированию библиотекаря в онлайн-среде и другим актуальным для отрасли вопросам.

Участие в мероприятиях принимают молодые сотрудники библиотек и представители молодежных профессиональных общественных объединений страны в возрасте от 18 до 35 лет. Цель — объединить их на одной площадке для плодотворного общения, обмена опытом, поиска новых идей, мотивации.

Форум молодых библиотекарей России проходит один раз в два года, ранее его принимали Иркутская и Омская области, Чувашская Республика и другие регионы. В этом году местом проведения мероприятия выбран самый западный регион страны — Калининградская область.