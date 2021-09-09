Три победителя конкурса на фестивале «Таврида.АРТ» получили гранты на 1,5 млн рублей

На конкурсе рассматривались проекты по развитию модельных библиотек, сообщили «Культуре» организаторы.

Победителями конкурса креативных идей развития культурных пространств «Место, где есть свет» на фестивале «Таврида.АРТ» были выбраны Вера Теляшова из Свердловской области, Виктория Ситникова из Республики Бурятия и Александра Патлина из Севастополя. Они стали обладателями грантов на сумму 1,5 млн рублей на реализацию проектов по развитию модельных библиотек в субъектах Российской Федерации.

Организаторами конкурса выступили Министерство культуры Российской Федерации и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Перед участниками конкурса стояла задача создать на базе модельных библиотек пространства, привлекательные для молодых творческих и креативных людей. Участники подготовили концепции комфортных и вдохновляющих пространств, где будет приятно находиться, общаться и заниматься творчеством.

В конкурсе приняли участие 58 человек, 9 из них прошли в финал, который прошел в формате питчинга, где судейская коллегия выбирала три лучших проекта из числа финалистов. В состав жюри вошли министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, управляющий директор АО «Русская медиагруппа» Дмитрий Медников, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа-Холдинг» Юлия Голубева, галерист Дмитрий Хаткин, эксперты грантового конкурса Росмолодежи Светлана Астахова, Валерия Зотова и Дмитрий Ногтев.

«Для нас большая радость, когда мы понимаем, что в модельные библиотеки — библиотеки нового формата — будут приходить молодые ребята. Это вдохновляет нас на большую долгосрочную работу по развитию этих пространств. Желаю всем участникам конкурса и, конечно, победителям удачи и обещаю, что Минкультуры России будет вам помогать в реализации ваших проектов», — сказала Ольга Любимова.

Вера Теляшова представила проект Культурно-библиотечно-промышленной коллаборации CultПром, в рамках которого молодежь города Серов Свердловской области сможет принять участие в открытых арт-мастер-классах, паблик-токах с предпринимателями, работающими в сфере креативных индустрий, семинарах по социальному проектированию и кармическому менеджменту, открытых лекциях по мировой художественной культуре и других мероприятиях.

Вторая победительница, Виктория Ситникова, презентовала открытый клуб I00IQ, направленный на объединение молодежи разных социальных статусов, национальностей и возможностей здоровья посредством организации интеллектуального досуга. А Александра Патлина представила литературно-интерактивный проект «КомиксКласс: начертательная классика ПуЧеДо», который будет включать серию лекций, арт-практикумов и интерактивных выставок на базе модельной библиотеки в Севастополе. Участники проекта смогут узнать больше о жизни классиков — А.С. Пушкина, А.П. Чехова и Ф.М. Достоевского, а также создать собственные комиксы по мотивам произведений авторов и их биографий.

«Участники конкурса отвечают на вопрос, как будут существовать библиотеки. Книга никогда не перестанет быть актуальной, и в библиотеки люди будут продолжать ходить, особенно когда библиотека становится точкой притяжения, полноценным культурным пространством с большой добавленной стоимостью», — отметил Сергей Новиков.

Конкурс креативных идей развития культурных пространств «Место, где есть свет» проводится Министерством культуры Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.

Фото предоставлено организаторами