Звезда «Бандитского Петербурга» призвал ввести цензуру в искусстве

Искусство должно иметь свои запреты, заявил актер Дмитрий Певцов в эфире радио «Говорит Москва».

Певцов процитировал высказывание священника Андрея Ткачева, заявившего, что «цивилизация может быть только там, где есть запреты». В пример он привел умозрительную ситуацию об отмене правил дорожного движения, после чего каждый сможет ездить так, как хочет.

«Понятно, что будут большие жертвы. Не может цивилизация быть без запретов. Искусство тоже должно иметь свои запреты», — считает актер.

По словам Певцова, в советское время были правильные запреты, благодаря которым «не мог выйти фильм, спектакль или выставка, которые были ниже пояса».

«Они могли быть максимум пошлыми или неталантливыми, но чтобы это было мерзко, грязно, чтобы это была открытая бесовщина, поношение человека и веры, такого быть не могло», — отметил Певцов.

Фото: кадр из сериала «Бандитский Петербург»