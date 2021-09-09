Самые красивые актрисы советского кино

Любовь Орлова





Примадонна советского киноэкрана, которую помнят по ролям в фильмах «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Весна», «Одна семья» и др. Ее отличали многогранный талант и утонченный стиль. Она была родом из дворянской семьи, в которой много внимания уделяли образованию и творческому развитию, несмотря на все политические изменения в стране.





Анастасия Вертинская





Звезда фильмов «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Война и мир» и других. Она покорила своей красотой не одно поколение советских граждан. Ее огромные глаза смотрели прямо в душу. Не зря ее красоту прозвали инопланетной — так она отличалась.



Элина Быстрицкая





Всесоюзную известность актриса получила после выхода «Тихого дона». Она признавалась, что зрители очень много писали ей после этого фильма. Среди авторов писем были и донские казаки, которые по достоинству оценили исполнение роли Аксиньи в фильме. Быстрицкая покорила не только донских казаков, но и многих других жителей СССР.





Наталья Варлей





Пришла в кино, будучи успешной цирковой артисткой. Она работала эквилибристкой. Первая роль в кино была небольшой, а уже вторая принесла ей огромный успех. До сих пор Наталья Варлей остается главной в стране «комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей». На этом она не остановилась. Она работала не только в кино, но и в театре. Она пела песни собственного сочинения — Варлей с детства писала стихи.



Ирина Алфёрова





Первая роль в кино прославила тогдашнюю студентку ГИТИСа, которая согласилась сыграть в «Хождении по мукам». Затем последовали не менее заметные роли в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь», «Предчувствие любви» и др. Актрисе досталась такая красота, что не все режиссеры знали, как правильно с ней работать. Однако Алфёрова не утонула в рутине: от блестящего старта, через сложности, пришла к глубокому актерскому мастерству.





Фото: кадр из фильма «Вий»