Польский актер Веслав Голас из фильма «Четыре танкиста и собака» умер в 90 лет

Звезда фильма «Четыре танкиста и собака» Веслав Голас скончался в день своего 90-летнего юбилея, сообщает Wyborcza, ссылаясь на дочь артиста.

Веслав Голас был известным польским актером театра, кино, ТВ, артистом кабаре. Неделю назад артист перенес второй инсульт.

Веслав Голас родился в Кельце 9 октября 1930 года. В тринадцать лет вступил в Szare Szeregi, военизированную скаутскую организацию, боровшуюся с фашистской оккупацией.

Ближе к концу войны, в 1944 году, Голаса схватило гестапо, его пытали и держали в той же камере, где ранее был заключен отец юного героя. Когда война закончилась, Голас отправился учиться в Варшаву, поступив в Государственную высшую театральную школу.

Театральный дебют состоялся в 50-х годах. В 1955 году Голас дебютировал и в кино.

За свою карьеру он исполнил около восьмидесяти ролей: «Четыре танкиста и собака», «Рукопись, найденная в Сарагосе», «Косоглазое счастье», «Капитан Сова идет по следу», «Ярославна, королева Франции» Масленникова – с Кореневой, Караченцовым и Ливановым, где Голас сыграл князя Казимира.

Фото: кадр из фильма «Четыре танкиста и собака»