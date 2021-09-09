Конференцию по современному искусству проведут в Новосибирске

Музеем «Гараж» 20-21 сентября будет организована дистанционная конференция по современному искусству в формате трансляции на YouTube, сообщает ТАСС.

Организатором конференции, которая объединит участников от Владикавказа до Владивостока, выступают городской центр культуры ЦК19 и Гёте-Институт в Новосибирске. Директор центра Инна Остроменская рассказала, что конференция предназначена для институций и самоорганизаций, занимающихся современным искусством.

Куратор художественных проектов ЦК19 Петр Жеребцов поведал, что конференция под названием «Настойчивое присутствие. (Не)устойчивое развитие» объединит в себе участников от Владикавказа до Владивостока. Он уточнил, что гости приехали из Екатеринбурга, Владимира, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, в том числе планировались участники из Нижнего Новгорода.

Обсуждение проектов в сфере современного искусства в регионах России будет включать четыре блока, куда войдут доклады и дискуссии. Жеребцов пояснил, что все четыре блока конференции связаны с вопросами сосуществования местных сообществ и практик современного искусства, а также о том, как оно выходит в город за пределы стен галерей и музеев и по какому принципу могут строиться инициативы, предлагаемые институтами современного искусства.

Конференция выступает программой-спутником фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск», уже второй раз проводимого в городе. В 2021 году фестиваль пройдет в рамках Года Германии в России, в нем примут участие более 200 художников, а на различных площадках города представят около 40 проектов, выставок и программ, в том числе симпозиумы и перформансы.