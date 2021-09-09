Американский актер Майкл Константин умер в 94 года

О смерти артиста сообщает телекомпания CNN со ссылкой на его родственников.

Как сообщили близкие актера, он скончался 31 августа в своем родном городе Рединг в штате Пенсильвания. Как известно, некоторое время до смерти актер болел.

Майкл Константин (настоящее имя — Константин Иоаннидис) родился 11 мая 1927 года в семье иммигрантов из Греции. Помимо роли отца главной героини в «Моей большой греческой свадьбе», актер известен участием в съемках таких сериалов и фильмов, как «Закон и порядок», «Детектив Раш», «Сумеречная зона», «Частный детектив Магнум», «Моя жизнь», и в других проектах.

Его работа в сериале «Комната 222» была отмечена премией «Эмми» и номинацией на «Золотой глобус».

Фото: кадр из фильма «Моя большая греческая свадьба»