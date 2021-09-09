Театр им. Вахтангова откроет юбилейный сезон премьерой спектакля «Война и мир»

Постановку художественного руководителя Римаса Туминаса представят в ноябре, сообщает ТАСС.

В канун 100-летия театра на Основной сцене покажут постановку, в репетициях которой участвуют представители всех поколений труппы в канун 100-летия театра. Репетируют спектакль 12 народных артистов, шесть заслуженных артистов России и много молодых актеров.

Работу над постановкой ведут сценограф Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина, художник по костюмам Мария Данилова, композитор Гиедрюс Пускунигис. В спектакле прозвучит и музыкальная тема, сочиненная Фаустасом Латенасом, которую композитор не смог завершить из-за своей смерти в 2020 году.

Также в новом сезоне на Основной сцене Алексей Франдетти поставит спектакль по мюзиклу Джула Стайна и Питера Стоуна «В джазе только девушки». Премьера запланирована на весну 2022 года.

На Новой сцене планируется совместная постановка Театра им. Вахтангова и Дрезденского государственного театра (Германия) по пьесе Хайнера Мюллера «Волоколамское шоссе», режиссировать которую будет Йозуа Резинг. В постановке планируется участие артистов обоих театров, а спектакль после выпуска будут некоторое время играть попеременно в Москве и Дрездене.

Также Светлана Землякова, выпустившая в Вахтанговском театре спектакль «Сергеев и городок», планирует начать работу над новым спектаклем по российской прозе. А Сергей Яшин приступит к репетициям намеченного на январь 2022 года спектакля «Уроки музыки» по пьесе Терренса Макнелли, главную роль в котором сыграет Людмила Максакова.