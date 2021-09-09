В российский прокат вышел фильм Андрея Зайцева «Блокадный дневник»

Картина выходит в широкий прокат в День памяти жертв блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба проекта.





Фильм получил главные призы Международного московского кинофестиваля и кинематографической премии «Золотой орел». Режиссер картины Андрей Зайцев поведал, что идея фильма возникла после того, как он прочитал «Блокадную книгу» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

Зайцев подчеркнул, что при создании фильма старался перенести прямую речь блокадников на экран, избегая интерпретаций. События фильма «Блокадный дневник» затрагивают самую первую блокадную зиму.

Сюжет повествует о молодой женщине, которой недавно пришлось похоронить мужа и теперь предстоит пройти пешком через весь город к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз. Зритель вместе с героиней проходит весь этот непростой путь.

Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден. Режиссер рассказал, что ее одиссея через блокадный город и стала основой этого кино, а также туда вошли многочисленные воспоминания других блокадников.

Фото: кадр из фильма «Блокадный дневник»