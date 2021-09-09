В Красноярском крае сдали в металлолом скифский железный меч возрастом около 2500 лет

Артефакт был обнаружен на пункте приема металлолома, сообщается в журнале «Вестник НГУ».

Как установили новосибирские археологи, найденный на пункте сдачи железного лома тагарский меч длиной 59,5 сантиметра был изготовлен в V–IV веках до нашей эры. Это либо скифское оружие, импортированное из другого региона, либо местный «экспериментальный» образец конца III–II веков до нашей эры.

Олег Митько и Сергей Скобелев из Новосибирского государственного университета сообщают, что ранее такой тип оружия не встречался среди находок в Минусинской котловине раннего железного века.

Меч оснащен широким прямым клинком, плоской рукоятью, округлым навершием и бабочковидным перекрестием. Рукоять и лезвие были выкованы из одного куска металла.

Подобные клинки были эффективны для рубящих ударов и защиты головы и туловища. В ближнем бою им можно было наносить колющие удары. Ученые отметили, что длина рукояти меча составляет всего 8 сантиметров, хотя средняя ширина ладони взрослого мужчины составляет около 12 сантиметров. По всей видимости, для применения этого меча в бою использовали хват овергард — с наложением кисти на часть гарды.

Фото: Neolitica.ru