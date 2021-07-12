Российский прокат выходных возглавил комикс «Черная вдова» от Marvel

Картина собрала 284,7 млн рублей с 8 по 11 июля, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Фильм режиссера Кейт Шортланд вышел на экраны российских кинотеатров 8 июля. Сюжет рассказывает о главной героине (Скарлетт Йоханссон), которой предстоит встретиться со своим прошлым и узнать о заговоре с участием ее старых знакомых.

На втором месте по кассовым сборам оказался американо-итальянский мультфильм «Лука». За четыре дня он собрал 32,4 млн рублей. Фильм режиссера Энрико Касароса рассказывает о мальчике, который проводит каникулы в приморском городе в Италии. В его облике скрывается морской монстр из лагуны, у которой стоит город.

Третье место заняла американская криминально-приключенческая комедия «Круэлла» Крэйга Гиллеспи. За выходные она собрала 15,2 млн рублей.

Фото: кадр из х/ф «Черная вдова»