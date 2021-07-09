Российскому фестивалю документального кино присвоили имя Владимира Меньшова

Оскароносный режиссер возглавлял его с 2015 года.





Международному фестивалю документальных фильмов «Победили вместе» решили присвоить имя режиссера Владимира Меньшова, скончавшегося 5 июля от последствий коронавирусной инфекции. Фестиваль проводится каждый год в Севастополе.





О принятии такого решения сообщил на общем собрании членов Генеральной Ассамблеи народов Евразии в ТАСС председатель Совета Ассамблеи народов Евразии по сотрудничеству в евразийском медиапространстве, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин.





Он добавил, что Меньшов был почетным президентом фестиваля, поэтому вчера, во время прощания с ним, было решено увековечить его имя и назвать фестиваль «Победили вместе» имени Владимира Меньшова. По словам Рузина, во многом благодаря участию оскароносного режиссера фестиваль вырос до уровня крупнейшего фестиваля документального кино в РФ.





Телевизионный деятель добавил, что в фестивале ежегодно принимало участие более 35 стран, несмотря на то, что он проходил в Крыму. «Именно в Крыму мы создали такое событие, которое признано международным», - подчеркнул Рузин.





Фото: Википедия.