Алексей Герман рассказал, как приняли его фильм «Дело» в Каннах

Режиссер признался, что не ожидал такого хорошего приема.





На 74-м кинофестивале в Каннах представили новый фильм российского режиссера Алексея Германа-младшего «Дело». Ленту показали в рамках программы «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля.





Сам режиссер рассказал в Facebook, что его работу публика оценила очень высоко. «Фильм показали очень и очень хорошо!!! Даже не думал, что так отлично примут. Мы очень рады», — цитирует режиссера издание «Культуромания».





Герман снял эту ленту во время пандемии, которая помешала ему завершить работу над другим фильмом — «Воздух». Эту картину обещают выпустить в 2022 году.





Герой «Дела» — преподаватель истории в небольшом городке, который отстаивает справедливость и защищает свое честное имя и свои идеалы.





Фото: Википедия.