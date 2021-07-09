В Москве представили инновационный «трамвай-Iphone»

R1 — первый произведенный в России стопроцентно низкопольный трамвай.





Московский департамент транспорта представил жителям и гостям столицы уникальный трамвай R1, который уже прозвали «IPhone на колесах». Это пока только прототип, посмотреть на него смогут посетители основной экспозиции Музея транспорта в гараже Мельникова.





Но и сам R1 станет выставочным пространством. В нем разместится выставка работ на тему транспорта, а также урбанистики. Снимки футуристического трамвая опубликованы в официальном Телеграм-канале Дептранса.





В ведомстве уточнили, что R1 — это первый и единственный стопроцентно низкопольный трамвай, произведенный в России. В серийное производство его запускать не стали, но специалисты «Уралтрансмаша» взяли некоторые примененные в нем идеи и решения за основу других проектов.





Фото: Википедия.