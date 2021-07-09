Отец Валерия Меладзе стал жертвой мошенников

Аферисты обманом лишили его крупной суммы — 300 тысяч рублей.

Как стало известно от собственного источника Телеграм-каналу Baza , накануне родителям певца Валерия Меладзе поступил телефонный звонок от женщины, которая выдала себя за их племянницу. Отцу артиста она поведала, что стала виновницей ДТП, в котором якобы пострадал человек, и теперь она находится в полиции.





После этого трубку взял мужчина, который представился следователем. Он заявил, что виновнице ДТП грозит срок, и, чтобы помочь родственнице, Меладзе-старший должен передать сотрудникам полиции миллион рублей.





У Шоты Меладзе такой суммы не оказалось, поэтому "сторговались" до 300 тысяч. К дому пожилых людей подъехал неизвестный человек, которому доверчивые родители народного артиста передали деньги. Однако когда после этого Шота Меладзе позвонил родственникам, чтобы узнать, всё ли в порядке, выяснилось, что племянница ни в какое ДТП не попадала.





Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Преступников ищут.





Фото: Википедия.