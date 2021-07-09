В Чили появилось двухметровое граффити с Федором Конюховым

Изображение российского путешественника украсило одно из зданий Вальпараисо.





В городе холмов и граффити, как иногда называют чилийский город Вальпараисо, теперь есть граффити, изображающее русского мореплавателя и путешественника-энтузиаста Федора Конюхова. Рисунок размером два на два с половиной метра создали художники Самми Эспиноза Олеа и Синтия Агилера Эспиноза.





Они объяснили, что их вдохновили невероятные приключения и сила духа русского путешественника. Художникам импонирует то, что он пытается донести до человечества правильные ценности: свободу быть собой, путешествия, а также любовь к миру и природе.





По словам мастеров стрит-арта, создание огромной картины заняло у них два дня. О своем гигантском портрете с удивлением узнал и сам герой: по словам Федора Конюхова, это стало для него приятной неожиданностью. Он признался, что хранит о Вальпараисо самые лучшие воспоминания и ждет новой встречи с его жителями, а теперь и с авторами его портрета.

Именно из Вальпараисо в декабре 2021 года Конюхов намерен отправиться в первый в мире одиночный переход через Тихий океан. Путешественник хочет при этом использовать катамаран, работающий исключительно на солнечной энергии. Ожидается, что плавание займет не менее 100 дней.





Фото: Википедия.