Анджелина Джоли решила избавиться от воспоминаний о свадьбе с Брэдом Питтом

Актриса заявила, что на шато, в котором прошла ее свадьба, уже нашелся покупатель.





Анджелина Джоли заявила о желании продать свою часть шато во французском Провансе. В 2014 году там состоялась их свадьба с Брэдом Питтом, с которым сейчас они в разводе и не прекращают судиться.









Не так давно актриса выставила на торги картину, которую ранее приобрел ее экс-супруг. Автором полотна считается Уинстон Черчилль. Теперь же, как пишет US Weekly. Анджелина хочет избавиться от главного напоминания о бывшем муже.





Однако для того, чтобы продать свою часть виллы, ей нужно добиться запрета на передачу активов, который вступил в силу после развода. Поэтому Джоли снова подала на Питта в суд. Она заявила, что покупатель шато уже найден и ждет, поэтому времени очень мало.





Актриса добавила, что ее юрист уже обращался к представителям экс-супруга, но запрос остался без ответа. Теперь Анджелина опасается, что дело затянется и покупатель потеряет интерес к недвижимости. Сумма, которую запросила звезда «Лары Крофт» за часть виллы, не разглашается.





Фото: Википедия.



