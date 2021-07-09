Величиной с автобус: ученые впервые воссоздали облик древнего динозавра со смертоносным шипом

Специалисты считают, что огромное доисторическое существо обитало на территории современной Испании.





Результаты нового исследования, опубликованные в журнале PLOS One испанскими учеными, доказывают, что 130 млн лет назад на территории современной Испании жили огромные динозавры размером с автобус. Это были представители рода игуанодонов, которых отличали очень острые когти. На конце большого пальца у чудища был еще и смертоносный шип.





Длина тела гигантского ящера составляла не менее 8 метров. Эксперты дали ему название Portellsaurus sosbaynati. Они считают, что, кроме острых когтей и шипов, животное обладало выдающегося размера ноздрями. Этим обуславливалось отличное обоняния динозавра, которое давало ему преимущество в поиске и добыче еды.





У существа также был длинный тяжелый хвост длиной до трех метров, причем он легко мог удерживать его в воздухе для достижения равновесия. Питался этот гигант исключительно растениями. Все это ученым удалось узнать по найденной в Портелле, Каталония, челюстной кости ископаемого.