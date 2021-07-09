Рисунок да Винчи продали за сумму, сравнимую с годовым бюджетом Латвии

Крохотный карандашный набросок ушел с молотка за рекордные $12,2 млн.





Набросок авторства великого да Винчи под названием «Голова медведя», созданный, как полагают ученые, в начале 1480-х годов, был продан на аукционе Christie's за 12,2 млн долларов. Это самая большая сумма, когда-либо заплаченная за творения Леонардо, и она сопоставима с годовым бюджетом целой страны вроде Латвии или Доминиканы.





Эскиз выполнен серебряным карандашом на листе бумаги размерами всего семь на семь сантиметров. Бумага имеет розово-бежевый оттенок. Рисунок выполнен в трудоемкой, требующей точности технике. Этим приемам да Винчи обучался у флорентийского художника Андреа дель Верроккьо.





Как пишет ТАСС со ссылкой на свой источник, предыдущий рекорд по продаже артефактов, связанных с именем да Винчи, был установлен в 2001 году. Тогда на торгах Christie's некий ценитель отдал за работу «Лошадь и всадник» $11,5 млн.





Искусствоведы полагают, что в серию зарисовок с животными входили также наброски собак и кошек. Некоторые эксперты считают, что эскиз головы медведя да Винчи позже использовал для работы над изображением горностая на портрете Чечилии Галлерани.