Продюсерский центр Киностудии Горького приступил к съемкам сериала «Советский дизайн»

Первые эпизоды документального проекта о созданных в СССР легендарных вещах выйдут этой осенью на YouTube, сообщает пресс-служба киностудии.





Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького совместно с компанией «Амурские волны» приступили к съемкам документального интернет-сериала «Советский дизайн». Премьера на YouTube состоится осенью 2021 года. Всего планируется выпустить 20 эпизодов по 15 минут.





Героями в каждой серии выступают ведущие исследователи темы – историки, искусствоведы, коллекционеры, а также успешные российские дизайнеры. Среди них директор Московского музея дизайна Александра Санькова, руководитель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов, художник и модельер Андрей Бартенев, известный промышленный дизайнер Андрей Будько и другие.





Режиссером проекта стал Игорь Макаров, ранее как сценарист и режиссер участвовавший в создании популярного на платформе «КиноПоиск HD» документального сериала о жизни после пандемии «Новая реальность».





«Мы пытаемся осмыслить, что такое советский дизайн для всех нас сегодня, – рассказывает Игорь Макаров. – Каждая серия – это новая икона: железобетонный забор ПО-2 с ромбиками, пластмассовая люстра “под хрусталь” с отваливающимися “висюльками”, настенный ковёр, под которым выросло несколько поколений. Обязательно будет серия о предметах, которые были спроектированы, но так и не запущены в производство. Например, первый в мире умный дом, оказывается, придумали именно советские дизайнеры в 1980-х годах».





Сериал «Советский дизайн» финансируется в рамках национального проекта «Культура» как победитель конкурса на создание интернет-контента для молодежи, организованного Институтом развития интернета.





Фото: пресс-служба киностудии им.Горького.