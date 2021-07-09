Режиссер «Левиафана» снимет «семейную драму» на английском языке

Новый фильм пока носит рабочее название «What happens», рассказал продюсер Роднянский.





Обладатель Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля Андрей Звягинцев, возможно, в скором времени приступит к съёмкам нового фильма. Это будет лента на английском языке, повествующая о «любви, сочувствии, одиночестве, предназначении».





По словам продюсера Александра Роднянского, жанр новой картины создателя «Левиафана» можно определить как «семейная драма». В своём Instagram Роднянский рассказал, что рабочее название фильма — «What happens», но оно может ещё измениться.





Если проект будет реализован, то он станет первым опытом съёмки англоязычного фильма для Андрея Звягинцева. Роднянский признался, что обсуждения такой картины велись уже давно, но Звягинцев отказывался снимать историю о героях, которых он «не чувствует, не понимает досконально».





Подробности о новой ленте продюсер пообещал выложить позже. Он лишь раскрыл, что новая работа будет «очень Звягинцев»: «Это тонкое размышление о ценностях человеческой жизни. С загадкой, атмосферой и метафорой».





Роднянский также добавил, что кроме Звягинцева, свои новые проекты вскоре представят Кантемир Балагов и американский режиссёр Годфри Реджи. Первый снимет фильм «Моника», а второй покажет ленту под названием «Neooonowww».