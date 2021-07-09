Учёные впервые увидели почерк Данте Алигьери

В Ватикане и Флоренции были найдены рукописи великого поэта, пишет The Times.





В библиотеках Ватикана и Флоренции нашли несколько рукописных листов, которые, как предполагают исследователи, могли быть созданы средневековым поэтом Данте Алигьери. Это первый случай в истории, когда учёным удалось увидеть его почерк.





Как пишет The Times, надписи на листах, вероятно, были сделаны в конце XIII века. В то время Данте обучался во Флоренции у знаменитого итальянского философа и государственного деятеля Брунетто Латини. Позже, когда умер отец будущего автора «Божественной комедии», Латини стал опекуном поэта.





Старинные документы были обнаружены монахиней Джулией Болтон Холлуэй, которая до принятия пострига занималась изучением Средневековья в Принстонском университете. Холлуэй считает, что найденные артефакты доказывают гениальность Данте Алигьери. Она указала на то, что, несмотря на несколько детский почерк, надписи выполнены на прекрасном тосканском наречии.





По словам Холлуэй, идентифицировать почерк на листах как почерк Данте ей помогли описания учёного эпохи Возрождения Леонардо Бруни. Он своими глазами видел рукописи поэта, и его описание в точности соответствуют найденному документу.

Фото: Википедия