Причиной смерти переболевшего коронавирусом Михаила Глуза стал не COVID

09.07.2021
Об этом сообщили в театре «Ленком».
Руководитель театра «Ленком» Марк Варшавер отверг предположения о том, что умерший накануне композитор Михаил Глуз скончался от коронавируса. Он заявил, что Глуз ранее уже переболел ковидом.
«Это точно не корона совершенно. Он переболел», - приводит
слова директора театра издание «Культуромания» со ссылкой на «Пятый канал». Варшавер уточнил, что причиной смерти 69-летнего народного артиста стал сердечный приступ.
Сейчас театр и родственники Михаила Семёновича решают вопрос с местом и датой захоронения, добавил руководитель «Ленкома».
Напомним, сообщение о смерти Михаила Глуза появилось вчера, 8 июля. В сентябре композитор должен был отметить 70-летний юбилей.
«Музыка Михаила Глуза, проникновенная и темпераментная, звучит в нашем спектакле «Поминальная молитва». Композитор принимал активное творческое участие в возрождении нашей знаменитой постановки», — говорится в официальном сообщении театра «Ленком».
Михаил Глуз — российский композитор и общественный деятель, народный артист РФ. Автор мюзиклов «Шалом-Шагал», «Принц и нищий», рок-оперы «Суламифь-Forever!», а также балета «Сон с продолжением» и других произведений. Музыкальный (1977–1984) и художественный (1984–1991) руководитель Камерного еврейского музыкального театра, генеральный директор Международного культурного центра имени Соломона Михоэлса.
Фото: кадр из телепередачи.