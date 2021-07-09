Шепелев вступился за Ольгу Бузову после скандала в МХАТе

Телеведущий в своём Instagram назвал певицу «отважным человеком».





По мнению вдовца Жанны Фриске Дмитрия Шепелева, выйти на сцену такого театра, как МХАТ, было со стороны Бузовой огромным мужеством. Правда, он не уверен, что сама Бузова это осознаёт.





Нужно быть бесстрашным человеком, чтобы выйти на сцену понимая, что зрители пришли не наслаждаться ее талантом, а в ожидании ее провала. Если она, конечно, это понимала,





цитирует слова Шепелева РИА ФАН.





Напомним, в начале лета в культурной жизни страны прогремел скандал из-за приглашения ведущей «Дома-2» и — с недавних пор — певицы Ольги Бузовой на одну из главных ролей в спектакле МХАТа им.Чехова. Она сыграла певицу кабаре в постановке Ренаты Сотириади «Чудесный грузин» о молодых годах Сталина.





Многие представители культуры и шоу-бизнеса отнеслись к этому факту резко отрицательно, заявив, что театр пригласил Бузову не из-за её выдающихся актёрских данных, а ради хайпа.





Фото: Википедия.