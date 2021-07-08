Кота Матроскина назвали самым любимым героем мультфильмов у россиян

Таковы данные опроса, проведенного в честь юбилея киностудии «Союзмультфильм».

Как показали результаты опроса, для 23% граждан нашей страны Кот Матроскин является самым любимым персонажем всех мультфильмов студии.

На втором месте по популярности оказались Винни-Пух и Волк из «Ну, погоди!», пишет «Культуромания».

«Кот Матроскин — безусловно, харизматичный персонаж, близкий российской аудитории вне зависимости от возраста», — отметили в «Союзмультфильме».

По словам генпродюсера «Союзмультфильма» Юлии Осетинской, благодаря обновленному мультсериалу «Простоквашино» Кот Матроскин продолжает свою жизнь на экране, раскрывая новые грани и завоевывая новых поклонников.

Фото: кадр из мультфильма