В Астрахани завершился IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова.

7 июля IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова завершился в Астрахани. Торжественное закрытие состоялось на сцене Астраханского театра оперы и балета и стало грандиозным окончанием большого музыкального праздника.

«В этом году фестиваль прошел в новом для нас формате, с новыми масштабами и маршрутом. Я не ожидал, что в наших регионах, в городах и на площадках, где мы выступали, есть такие прекрасные оркестры. Это стало одним из открытий фестиваля. Другое открытие – наши молодые солисты. На протяжении всего тура вместе с нами пели ребята, которых мы выбрали на мастер-классах в феврале, и они прекрасно показали себя. Уверен, и у них, и у проекта в целом очень большое будущее», – подвел итоги фестиваля его художественный руководитель Ильдар Абдразаков.

С момента основания в 2018 году фестиваль активно растет: если первый сезон был сконцентрирован в Уфе, второй и третий охватили по 4 региональных центра, то в 2021 году проект представлен уже в 6 городах. Кроме того, в этом сезоне фестиваль впервые разделил образовательную и концертную программы и расширил каждую из них. Так, образовательная часть началась в феврале десятидневной серией мастер-классов прославленных артистов и гала-концертом в Большом зале Московской консерватории. Лучшие участники выступили на заключительном гала-концерте в Москве и были приглашены в фестивальный тур по регионам.

Концертная часть проекта началась 27 мая в Уфе концертом-посвящением любимому педагогу Ильдара Абдразакова, профессору Миляуше Муртазиной. Затем фестиваль впервые добрался до Сибири: побывал в Новосибирске, Томске и Тюмени, где состоялось выступление молодых талантов и гала-вечер звезд. Завершился маршрут 7 июля в Астрахани.

В начале и в конце тура помимо концертов были проведены рекордные по продолжительности мастер-классы для начинающих вокалистов. В Новосибирске за шесть часов мастер-класс прошли 13 участников, в Астрахани десятичасовое занятие вместило 19 артистов. По результатам прослушиваний двое вокалистов (Виктория Шевченко и Андрей Меркульев) были включены в состав солистов гала-концертов в Новосибирске и Томске. Коучами мастер-классов стали Ильдар Абдразаков, Дмитрий Корчак, Василий Ладюк, а также Вероника Джиоева и Дмитрий Вдовин, присоединившиеся к занятиям в Астрахани.

Вместе с Ильдаром Абдразаковым на фестивале выступили Елена Стихина, Вероника Джиоева, Владислав Сулимский, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, Аскар Абдразаков и другие звезды оперы. К ним присоединились молодые вокалисты, в том числе выбранные по результатам февральских мастер-классов: Ирина Котова (сопрано), Анастасия Лерман (сопрано), Ульяна Бирюкова (меццо-сопрано), Кирилл Белов (тенор), Арсений Яковлев (тенор), Рауф Тимергазин (баритон), Дмитрий Чеблыков (баритон).

Фото: Фонд Абдразакова