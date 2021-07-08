Любимова стала главой оргкомитета по празднованию столетия Ингушетии

100-летие образования республики будет отмечаться в 2024 году, сообщили в Минкультуры РФ.

Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на портале правовой информации.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин распорядился в течение трех месяцев создать оргкомитет подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования Ингушетии.

Министр культуры РФ Ольга Любимова утверждена председателем организационного комитета, говорится в сообщении. Также указано, что заместителем председателя оргкомитета является глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

День образования Ингушетии ежегодно отмечается 7 июля. В этот день в 1924 году была создана Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе.

Фото: Минкультуры РФ