Критские ученые заявили о разгадке тайны Фестского диска

Коротко об открытии рассказывает Greek Reporter.

Лингвист, археолог и координатор программы Erasmus из Критского технологического института Гарет Оуэнс представил публике свое исследование. По его собственной оценке, оно позволяет на 99% разгадать тайну так называемого Фестского диска.

Попыткам разгадать тайну одного из загадочнейших артефактов в истории Гарет Оуэнс посвятил 30 лет.

Фестский диск был найден в руинах минойского дворца Фестос на острове Крит. Сегодня он находится в местном археологическом музее, являясь одним из его главных экспонатов. Керамический артефакт удалось датировать только приблизительно. По мнению ученых, он был изготовлен во втором тысячелетии до нашей эры.

Диаметр диска составляет около 15 сантиметров, с обеих сторон он покрыт неизвестными символами, нанесенными по спирали.

За годы исследований ученым так и не удалось расшифровать язык, на котором исполнены надписи. До сих пор установлено лишь то, что его символы не входят ни в один из известных древних или современных алфавитов.

Гарет Оуэнс заявил, что смог расшифровать символы. Для этого ученые использовали метод сравнительной лингвистики, сравнивая символы с родственными языками из индоевропейской языковой семьи. В результате они пришли к выводу, что диск содержит религиозный текст, посвященный некой «беременной Богине-Матери» и богине любви Астарте.

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