Состоялось первое заседание оргкомитета по празднованию 100-летия Московской филармонии

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия Московской государственной академической филармонии, которое провел первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов, состоялось в Москве.

В мероприятии также приняли участие советник президента Российской Федерации Владимир Толстой, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов и другие.

«Московская филармония очень востребована у ценителей музыкального искусства. События, приуроченные к юбилею, должны быть не только отмечены с определенным размахом, но и иметь достойное информационное сопровождение», — сообщил Андрей Белоусов.

Ольга Любимова отметила, что празднование юбилея проходит в очень непростое как для российской, так и для всей мировой музыкальной культуры время из-за ограничений, связанных с пандемией. Именно поэтому необходимо заблаговременно продумать организацию намеченных мероприятий и приезд зарубежных исполнителей.

«Филармония совместно с ведомством провела большую подготовительную работу, сформировав и предварительно согласовав со всеми членами оргкомитета план мероприятий, который включает не только творческие проекты, но и важные для будущего развития мероприятия по инфраструктурным направлениям», — добавила она.

Алексей Шалашов представил присутствующим обширный план мероприятий, который включает праздничные концерты с участием выдающихся российских и зарубежных исполнителей, симфонических оркестров, проекты в области современной музыки, детские, юношеские и молодежные программы, а также проведение ремонтно-реставрационных работ и материально-техническое оснащение.

«Отмечу, что празднование 100-летия Филармонии — это не цель, а средство для нашего дальнейшего успешного развития», — подчеркнул Алексей Шалашов.

Отметить юбилейные мероприятия не только в столице, но и в других городах страны предложил Михаил Швыдкой. По его мнению, 100-летие филармонии — общенациональный праздник.

По итогам заседания был одобрен представленный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия Московской государственной академической филармонии.

Фото: Минкультуры РФ