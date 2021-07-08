Народный артист России композитор Михаил Глуз умер в 69 лет

Об этом сообщили в театре «Ленком Марка Захарова».

В сентябре композитор должен был отметить юбилей, отмечается в сообщении.

«Музыка Михаила Глуза, проникновенная и темпераментная, звучит в нашем спектакле «Поминальная молитва». Композитор принимал активное творческое участие в возрождении нашей знаменитой постановки», — говорится в сообщении.

Композитор, вероятно, скончался от проблем с сердцем, рассказал 5-tv.ru директор театра «Ленком» Марк Варшавер. «Это совершенно точно не корона», — подчеркнул он.

О времени и месте прощания с Глузом сообщат позднее.

Глуз — российский композитор и общественный деятель, народный артист РФ. Автор мюзиклов «Шалом-Шагал», «Принц и нищий», рок-оперы «Суламифь-Forever!», а также балета «Сон с продолжением» и других произведений. Музыкальный (1977–1984) и художественный (1984–1991) руководитель Камерного еврейского музыкального театра, генеральный директор Международного культурного центра имени Соломона Михоэлса.

Фото: театр «Ленком Марка Захарова»