В районной библиотеке в Удмуртии будет работать робот-экскурсовод

Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Робот начнет проводить экскурсии в отремонтированной Кильмезской модельной библиотеке в Сюмсинском районе Удмуртии. Создание модельной библиотеки идет на средства нацпроекта «Культура».

В настоящее время проведен ремонт помещения, закуплена техника, в том числе робот R. Bot 100 Plus. Это самый необычный экспонат и помощник в учреждении, говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, робот умеет проводить экскурсии и презентации для посетителей, а также фотографирует и отправляет фото с логотипом на принтер или электронную почту. Кроме того, робот может найти фотографию в аккаунтах Instagram, записывать короткие видео, он также играет, запоминая лица и имена.

Работы по созданию модельной библиотеки ведутся с января 2021 года. В рамках проекта обновлен фонд более чем на 1,5 тыс. экземпляров книг. В зону обслуживания библиотеки входят село Кильмезь и деревня Балма с населением более 2,7 тыс. человек.

Основными пользователями библиотеки являются дошкольники и ученики Кильмезской средней общеобразовательной школы.

Фото: кадр из фильма «Короткое замыкание»