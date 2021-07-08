Под Челябинском нашли древнюю могилу ребенка с маленькой каменной булавой

О находке рассказала пресс-служба Челябинского госуниверситета.

Необычное детское захоронение нашли во время исследования укрепленного поселения аркаимского типа Степное, находящегося в Пластовском районе. Археологи ЧелГУ нашли погребение младенца, датированное бронзовым веком, необычное по расположению и найденным рядом с младенцем артефактам.

Поселение имеет внешнюю оборонительную стену, на которой и было найдено погребение. Необычно то, что оно было сделано не в жилище, а именно на стене — это большая редкость для таких находок.

«Скорее всего, захоронение можно отнести к элитным. Об этом говорят и найденные предметы: каменная булава — символ власти, керамический сосуд, жертвенник, — которые хорошо сохранились», — говорят ученые.

Сейчас им предстоит разгадать, о чем говорит выбранное для захоронения место.

По одной из версий, так хоронили строительные жертвы в более поздний период. Однако здесь же есть и другое синхронное погребение той же эпохи, и так как оно высокостатусное, можно судить о его уникальности.

Об этом говорят и найденные рядом с младенцем артефакты. В частности, была найдена каменная булава небольшого размера, что говорит о ее принадлежности ребенку, которому было не больше года.

Фото: пресс-служба ЧелГУ