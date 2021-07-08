Частная клиника не смогла помочь МакSим, ее перевели в государственную больницу

Об этом пиар-менеджер певицы Яна Богушевская рассказала Федеральному агентству новостей.

Решение о переводе певицы Марины Максимовой принял главврач медицинского учреждения, в котором она лечилась. На такой шаг пошли из-за ухудшения ее состояния.

В частной клинике помочь знаменитой певице не смогли, пояснила Богушевская. «Ее перевели в многопрофильную государственную больницу, так как специалисты, работающие там, напрямую занимаются пациентами, которые находятся в таком сложном положении», — уточнила представитель артистки в разговоре с ФАН.

В середине июня МакSим рассказала подписчикам в Instagram о своей госпитализации с тяжелым воспалением легких. После этого исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ, затем ввели в искусственную кому.

Фото: кадр из видеоклипа «Другая реальность»