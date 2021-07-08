Фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде отменили из-за коронавируса

Об этом сообщается на странице фестиваля в Instagram.

Вторая часть музыкально-развлекательного фестиваля ParkSeason Fest, которая была запланирована в Волгограде на сентябрь, отменена из-за роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении.

Организаторы согласились на предложение властей Волгоградской области перенести смотр на 2022 год.

Организаторы фестиваля рассчитывают на поддержку всех, кто ждал смотр, поэтому все купленные ранее билеты будут действительны в 2022 году. В то же время те, кто захочет вернуть деньги, получат такую возможность.

«Мы обсудим с билетными операторами, с какого числа они смогут запустить данную процедуру», — говорится в обращении.