Исторический музей оцифровал более 1,5 миллиона музейных экспонатов

Онлайн-коллекция музея пополнилась на полмиллиона предметов, сообщили в ГИМ.

Исторический музей продолжает работу над оцифровкой и публикацией своих коллекций. За последний год сотрудники музея оцифровали и выложили в открытый доступ ещe 500 тысяч музейных предметов. Теперь их число достигло 1,5 миллиона.

«Одним из важнейших направлений деятельности музея является сохранение и изучение музейной коллекции. Ежегодно специалисты Исторического музея не только исследуют огромное количество произведений, хранящихся в фондах, но и делают их доступными для просмотра всем интересующимся в разделе «Электронный каталог» на официальном сайте музея», - говорит Алексей Левыкин, директор Исторического музея.

Собрание Исторического музея включает в себя не только шедевры и такие уникальные экспонаты, как личные вещи членов Российской императорской семьи, подлинники важнейших исторических документов, но и предметы быта дворянства и купечества, детали повседневной жизни простых людей.

В Электронном каталоге появилось большое количество информации, которая будет полезна для тех, кто изучает историю своей семьи. На данный момент опубликованы фотоальбомы военных полков и учебных заведений, фабрик и мануфактур дореволюционной и советской России, колхозов и предприятий, материалы этнографических экспедиций и многое другое, сообщили в музее.

Фото: Скриншот сайта ГИМ