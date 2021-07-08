Двухсотлетие Некрасова отметили созданием онлайн-гида по его усадьбе под Ярославлем

08.07.2021
Музей-заповедник «Карабиха» является одним из самых известных в Ярославской области, отмечается в сообщении. Каждый год в него приезжают туристы из самых разных регионов нашей страны.
В год 200-летия поэта внедрение инновационных технологий в работу музея особенно важно, отметили в правительстве. Онлайн-экскурсии дают возможность организовать безопасное посещение музея и предложить посетителям интересный продукт, говорится в сообщении.
Воспользоваться гидом можно будет, скачав на смартфон приложение или отсканировав qr-код на информационных стендах музея.