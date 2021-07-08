Кремль перенаправил письмо Дорониной о ситуации во МХАТе в Минкультуры России

08.07.2021
По словам советника президента, он видел письмо Дорониной, но у театра есть учредитель, который принимает кадровые и прочие решения. «Кремль не дает учредителю никаких рекомендаций, Администрация президента направила письмо с просьбой дать оценки и предложения», — пояснил Толстой.
Экспертизу по проверке почерка не проводили, отметил советник президента. По его словам, письмо написано крупными буквами от руки.
«Татьяна Васильевна переживает за судьбу театра, которому она столько лет жизни отдала. Мы должны убедиться, насколько ее переживания оправданны», — отметил он.
Ранее сообщалось, что народная артистка СССР и бывший худрук МХАТ имени Горького Татьяна Доронина написала президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой помочь сохранить театр. Сделать это можно, лишь уволив нынешнего худрука Эдуарда Боякова, заявила Доронина.
Фото: пресс-служба Кремля