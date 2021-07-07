Роберт Паттинсон уступил Тэрону Эджертону роль в триллере Клер Дени «Звезды в полдень»

Британский актер решил отказаться от участия в проекте, сообщает Screen Daily.

Решение далось Паттинсону нелегко, так как актера связывает с режиссером Клер Дени давнее сотрудничество. Паттинсон сыграл роль в фильме «Высшее общество» 2018 года.

На фестивале в Торонто, где прошла мировая премьера, он назвал Клер Дени «лучшим режиссером», пишет ФАН.

Однако напряженный график помешал ему снова поработать с Дени. Как выяснилось, один из фильмов с его участием выбился из графика съемок. В этой связи его место в касте «Звезды в полдень» занял Тэрон Эджертон.

Фильм Клер Дени — экранизация романа Дениса Джонсона «Звезды в полдень». Сюжет разворачивается в 1980-е, рассказывая о событиях гражданской войны в Никарагуа.

Фото: кадр из фильма «Милый друг»