Программа «Пушкинская карта» будет запущена 1 сентября

Об этом заявила в среду министр культуры РФ Ольга Любимова на совещании президента РФ с членами правительства.

Программа служит стимулированию посещения молодежью учреждений культуры. К ней присоединятся музеи, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки по всей стране, отметила Любимова.

«Уверены, что для них это действительно серьезный вызов, но и очень долгожданный. При этом действие карты будет распространяться не только на государственные, федеральные, региональные, но, что очень важно, частные учреждения культуры», — подчеркнула министр.

В конце июня президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии рассказал об инициативе создания «Пушкинской карты», которая даст возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать учреждения культуры. Государство будет предоставлять на эту карту финансовые средства — на четыре месяца будет перечислено 3 тыс. рублей.

Фото: Минкультуры РФ