Россиянам показали неизвестные ранее снимки с останками расстрелянных членов семьи Романовых

Архивные снимки с места эксгумации останков обнародовал Свердловский областной краеведческий музей.

В своем сообществе «ВКонтакте» музей выложил фотографии, сделанные в 1991 году на месте изъятия останков царской семьи. Это было сделано в преддверии 30-летия со дня эксгумации. На архивных фото можно увидеть само место раскопа близ Поросенкова Лога.





На кадрах можно увидеть не только раскоп, но и ученых, которые занимались извлечением останков расстрелянных Романовых. Так, на снимках присутствует руководитель работ геолог Александр Авдонин, а также куратор от Института истории и археологии Уральского отделения РАН Людмила Корякова.





На одном из кадров можно увидеть и сами останки, которые, как позже доказала экспертиза, принадлежали именно членам императорской семьи.

Напомним, на осень 2021 года намечено рассмотрение на Архиерейском соборе Русской православной церкви вопроса о подлинности останков семьи Романовых.





Фото: Википедия