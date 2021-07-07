Музей космонавтики закрыл свои двери для посетителей без QR-кодов

Такие же ковид-ограничения ввели и некоторые другие музеи Москвы.

С 7 июля посетители больше не смогут попасть в музей космонавтики без действующего QR-кода, свидетельствующего о том, что предъявитель вакцинирован, либо справки об отрицательном результате ПЦР-теста. Вместе с QR-кодом на входе у лиц старше 18 лет будут также проверять документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщается на интернет-портале музея.





В сообщении уточняется, что QR-нужен и для посещения Дома-музея С.П. Королёва. В музее космонавтики напомнили, что билеты сейчас можно приобрести только онлайн и строго по сеансам. Введенные меры, считает администрация учреждения, позволят сделать посещение максимально комфортным и безопасным для гостей.





О введении таких же мер предупредили гостей и другие музеи — музей-заповедник "Царицыно" и музей-усадьба "Кусково". Во всех музеях ограничения вступили в силу с сегодняшнего дня. В них также пустят только тех, у кого есть действующий QR-код или непросроченный ПЦР-тест.





Фото: Википедия.