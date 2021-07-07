Актер Бурунов обвинил худрука МХАТа в желании «хайпануть» на Бузовой

Работа в театре требует ответственности, цитирует слова артиста «Культуромания».

Известный российский актер Сергей Бурунов («Духless 2», «Моя прекрасная няня», «Солдаты») объяснил появление звезды «Дома-2» Ольги Бузовой на сцене МХАТа. В эфире Youtube-шоу «Эмпатия Манучи» артист завил, что худрук театра Эдуард Бояков решил просто «хайпануть».





По мнению Бурунова, ничего плохого в блогерстве и ведении соцсетей нет, но в Instagram и Tik-Tok, в отличие от театра, можно транслировать все что угодно, без всяких ограничений. В то время как работа на театральной сцене требует огромной ответственности, заметил он.

Тенденция «захотел — пошел в театр, захотел — видео снял, захотел — запел» может привести к духовной деградации, предупредил Бурунов. Актеры, убежден он, должны духовно обогащать зрителей, «а тут просто весело».





«Любое выступление — это ответственность!» — передает слова артиста «Культуромания».





Напомним, певица и телеведущая Ольга Бузова в прошлом месяце сыграла певицу кабаре в постановке МХАТ имени Горького «Чудесный грузин». Спектакль посвящен молодым годам Иосифа Сталина.





Фото: Кадр из фильма