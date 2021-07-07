Стало известно о тяжелом состоянии вдовы Владимира Меньшова

79-летнюю актрису Веру Алентову перевели в реанимацию, сообщил «Пятый канал».

Как стало известно журналистам канала, состояние заразившейся коронавирусом Веры Алентовой остается тяжелым. Ранее говорилось, что ее перевели в обычную палату, но сегодня, 7 июля, источники канала сообщили, что актрису вновь поместили в реанимацию.





Врачи пока не дают прогнозов, отмечая, что у народной артистки пока не наблюдается улучшений, также как и серьезных ухудшений.

Напомним, 5 июля ушел из жизни супруг Алентовой, знаменитый режиссер Владимир Меньшов. Причиной его смерти назвали последствия коронавирусной инфекции. Меньшову был 81 год.





Ранее стало известно, что Владимир Меньшов будет похоронен рядом с Василием Лановым на Новодевичьем кладбище. Место захоронения уже подготовлено. Похороны Меньшова пройдут по окончании церемонии прощания, которая состоится 8 июля в Доме кино.





Фото: Кадр из фильма